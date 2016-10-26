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İmha edilmek istenen patlayıcı infilak etti: 2'si polis 3 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristler tarafından menfeze tuzaklanan patlayıcının güvenlik güçlerince imha edildiği sırada infilak etmesi sonucu 2 polis ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

İmha edilmek istenen patlayıcı infilak etti: 2si polis 3 yaralı

26 Ekim 2016 14:10
İmha edilmek istenen patlayıcı infilak etti: 2'si polis 3 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniyazı köyü kırsalında yakalanan bir PKK’lı terörist, sorgusunda Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir menfezde el yapımı patlayıcı düzeneğinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, olay mahallinde patlayıcıyı imha ettiği esnada, el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 2 polis memuru ile 1 sivil vatandaş yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı polisler biri ambulanstan indirilirken, ‘Vatan sağ olsun’ diyerek haykırdı. Tedavi altına alınan yaralı polisler ile sivil vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, ilçe merkezinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırının ardından hava destekli başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi. 

Etiketler: Bingöl


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