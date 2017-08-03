İmplant tedavisinde bilinmesi gerekenler

Prof. Dr. Ömer Kutay Türkiye’de implant tedavisinin avantaj ve dezavantajlarını anlattı. Kutay, "İmplant uygulamasının amacı eksik dişleri tamamlamaktır. Bu eksik dişler bir tanede olabilir hasta bütün dişlerini de kaybetmiş olabilir. İmplant tedavisi ile bütün eksik dişler tamamlanır ve hasta doğal dişlerinden hiçbir fark hissetmeden implantlarını çok rahat bir şekilde kullanır” dedi.

Nişantaşı’nda İmplant Center kliniğinde 20 yıldır implant tedavisi yaptığını belirten Prof. Dr. Ömer Kutay, implantların avantajlarını şöyle sıraladı: “İmplant uygulamasından önce, tek diş kaybında kullanılan tedavi yöntemi köprü ve kron uygulamasıydı. Bu uygulamada eksik dişin yanındaki dişlerden destek alındığı için bu dişler küçültülüyordu ve büyük zarar görüyordu. Hiç diş olmayan ağızlarda ise dokudan destek alındığı için hasta damaklı protez kullanıyordu ve protez kulanımın da, konuşmada, çiğneme’de, tat almada bile hastanın beklentilerini karşılamıyordu. Hasta hayat konforu açısında zorluklar yaşıyordu. Günümüzde implant tedavisinin yaygınlığı ile birlikte bu zorluklar ortadan kalktı aynı zamanda damaklı protezler hastanın kemik erimesini devam ettiren protezlerdir olduğu için, İmplant tedavisi ise bu kemik erimesini durdurulmaktadır”.

İmplantın dezavantajları

Prof. Dr. Kutay’a göre implant tedavisinin dezavantajları ise; şu şekilde “Bugüne kadar implant tedavisi ile dezavantaj yaşamadım. 90 yaşında hastada da implant uygulaması yaptım ve bu uygulamadan sonra hastanın çiğneme, konuşma memnuniyeti arttı ve daha mutlu şekilde hayatına devam etti sadece implant uygulamasından sonra hasta ağız bakımına gerekli özeni göstermeli cerrahi işlemden sonra sigara, alkol tüketimini bir süre kısıtlamalıdır. Prof. Dr. Ömer Kutay implant tedavisiyle ile ilgili halk arasında kulaktan kulağa duyulan implant kemik erimesi yapar veya kanser yapar gibi duyumlarda da bir açıklık getirmek istiyor. İmplantın kanser yapma gibi bir durumu kesinlikle söz konusu olamaz. Hangi marka olursa olsun implantlar titanyumdan yapılır. Titanyum şu ana kadar bütün tıp dünyasında güvenle kullanılan en biyo uyumlu maddelerden biridir. Kemik erimesi yapması ise; hasta gerekli ağız hijyeni sağladığı zaman kemik erimesi yapması söz konusu değildir. Güvenli ellerde implant uygulaması diş hekimliğinin en avantajlı ve güvenilir tedavilerin başında gelmektedir”.