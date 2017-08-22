İmzalar atıldı: İşte zam oranları

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda; 2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, ikinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, ikinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya ilişkin imza töreni ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. İmza töreninde yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu sürecin uzun soluklu ve yoğun bir süreç olduğunu anlatarak, “En son dün itibariyle son teklifimizi paylaşmıştık. Bu teklifimizde de 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 3.5, ikinci 6 aynıda 3.5 demiştik. 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 4 ikinci 6 ayında yüzde 5 şeklinde kamu işveren heyeti olarak bir teklifimiz oldu. Bunu kamu görevlileri sendikaları heyetiyle paylaştık. Bu paylaşımdan sonra gece geç saatlere kadar müzakerelerimiz devam etti. Bu müzakerelerimiz sonucunda 5 milyon kamu emekçimizi ilgilendiren 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizi sonuçlandırdık, olumlu şekilde" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün itibariyle bağıtlama yolunda önemli adım attığımız bugün de imza törenini gerçekleştireceğimiz sözleşmemiz kapsamında anlaştığımız rakamları paylaşmak istiyorum. 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 3,5, 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 5 olarak zam konusunda mutabakata varmış durumdayız. Böylece aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşımız 2018 yılının ikinci yarısında 2 bin 929 liraya, 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselmiştir. Kamu çalışanlarımızın ve kamu emeklilerimizin maaşlarında 2018 yılında kümülatif olarak 7.6 oranında, 2019 yılında ise 9.2 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018-2019 yıllarında ise kümülatif olarak yüzde 17.54 oranında bir zam yapmış durumdayız. Diğer taraftan bu görüşmelerimizde emeklilerimizle ilgili de artışlar söz konusu oluyor. Orada da en düşük devlet memuru emekli maaşımız bin 945 liraya yükselmiş oldu 2018 yılının ilk 6 ayında. 2019 yılının ilk 6 ayında ise 2 bin 93 liraya en düşük devlet memuru emekli maaşımız yükselmiş durumda."

Pelin Üzek Kılıç

