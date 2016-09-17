İnsanı şartlarda yaşamak istediğini söyleyen Muhammed Purdeşt, 4.5 yıl önce ülkesinde yaşadığı problemlerden dolayı Türkiye’ye geldiğini anlatarak inancı dolayısı ile ülkesine dönemediği ve Birleşmiş Milletler'den (BM) kendisine de red cevabı geldiğini ifade etti.

BM’in Hıristiyan olduğuna inanmadığını belirten ve yaşadığı buhran sonrası açlık grevine başladığını anlatan Muhammed, İran dışında her yerde insanca yaşamak istediğini belirtti.

İnancımdan değil insanlığımdan utanıyorum

Kırşehir’de birçok işte çalışmakta olduğunu anlatan Muhammed Purdeşt, yaşadıklarını şöyle ifade etti:

“Ben İran dışında her ülkede insan gibi yaşamak istiyorum. BM bana artık cevap vermiyor. Defalarca müracaat etmeme rağmen bana dönüş olmadı. Bana avukat tutun diyorlar. Kendimi geçindirecek param yok. Kaçak yollara başvurup perişanlığımı arttırmak istemiyorum.İnancımdan değil, insanlığımdan utanır hale geldim.”

Sınır dışı olmak istiyorum

Sınır dışı olmak istediğini anlatan ve 3 gündür açlık grevinde olan Muhammed, “Her yere mektup yazıyorum. Tuzlu ve şekerli su ile beslenmeye çalışmaktayım. Ailem burada değil, ülkeme dönme şansım yok. Ben Hıristiyan olmam nedeni ile ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Yaşadığım hayattan zevk almıyorum. Tek tercihim ölmektir.” dedi.

Aşıkpaşa mahallesindeki ikametinde açlık grevine başlayan Muhammed Purdeşt, tuzlu ve şekerli su ile gıda ihtiyacını gideriyor.

Enderhan Öz

