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İnanılmaz! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı...

İstanbul Sultangazi’de seyreden bir otomobil, tırın altına girdi. Araçtan geriye sadece garaj bölümünün kaldığı kazada sürücü inanılmaz şekilde hayatta kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü hastaneye kaldırılırken, arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.

İnanılmaz! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı...

10 Mayıs 2018 10:42
İnanılmaz! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı... - Tıkla İzle

Sultangazi Habibler-Hadımköy yolunda meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Hakan Demirci’nin kullandığı 81 AC 602 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Elik idaresindeki 47 AAB 326 plakalı tıra arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil bagaj kısmına kadar tır dorsesinin altına girdi.

Çarpma sesi üzerine duran tır şoförü ise taksi sürücünün sıkıştığını görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Hakan Demirci'yi çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci, hurdaya dönen araçtan inanılmaz bir şekilde kurtulurken, arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.  

Mehmet Altunışık

 

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