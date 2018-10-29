İnatla girdi, çıkmak için dakikalarca uğraştı

Olay, Sivas kent merkezinde bulunan Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör sürücüsü A.K araç trafiğine kapalı olan Nalbantlarbaşı Caddesi'ne eşya indirmek istedi. Traktör sürücüsü araç trafiğine kapalı olan caddeye çevredeki vatandaşların yardımı ile geri geri girmek istedi.

Dakikalarca uğraşarak caddeye giren sürücü cadde üstünde bulunan sokak lambalarına ve kaldırıma zarar verdi. İndirmek istediği eşyaları indiren sürücü A.K. işinin bitmesinin ardından çıkmak istedi. Fakat çevreye zarar vererek girebildiği cadden çıkamadı. Çıkmakta zorlanan sürücünün yardımına ise traktör kullanmayı bilen vatandaş yetişti. Uzun uğraşlar sonucu inatla girdiği trafiğe kapalı caddeden traktörünü çıkarabilen A.K.'nin mutluluğu yarıda kaldı. Kaldırıma ve elektrik direklerine verdiği zarardan dolayı belediye ekiplerinin cezai işlem uyguladığı A.K.'ye trafiğe kapalı alana girdiği içinde polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

Mehmet Ali Güner

