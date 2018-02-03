İnce: '700’e yakın bir oyla genel başkan seçileceğim'

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, genel başkan adaylığı için 49 imzanın mükerrer imza olduğu iddialarını değerlendirdi. Muharrem İnce, MYK üyelerinin değişmesini söylediği için MYK üyelerini bir telaş aldığını belirterek, "Kanal Kanal gezip -Muharrem İnce’nin imza sayısı eksik. Genel Başkanının talimatıyla tamamlıyoruz- gibi dedikodu yalan uyduruldu. Ben yeterli sayıda imzayı teslim ettim. Bana verilen imzalar gönüllüdür. Mükerrer imza varsa bu benden kaynaklı değildir genel merkezden kaynaklıdır. Çünkü benim baskı kuracak gücüm yok. Genel merkezin baskı kuracak gücü var. Genel başkana verilen imzaların bazılarını bana aktarın talimatı verilmiş ben kimseden lütuf beklemiyorum. Ben insanların yüreğinde var olduğumu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"700’E YAKIN BİR OYLA GENEL BAŞKAN SEÇİLECEĞİM"

Bu haberler üzerine kurultay delegelerinin odasına gelip ’imza eksikse tamamlayalım’ dediğini kaydeden İnce, "Telaş yapmayın sıkıntımız yok diyorum. Bu tamamen bir algı operasyonudur. Ben konuşunca salondaki coşkuyu görünce bu iş bitti. Şimdi şöyle bir haber yaptıralım diyorlar. ’Aday olacak imzayı bulamayan adam seçimi kazanacak’ diye bir algı yaptırmaya çalışıyorlar. Telaşa gerek yok bu akşam o imzayı bulamadı diye kanal kanal gezen genel başkan yardımcıları var ya onları yarın akşam göreceksiniz. Onlar fırtına öncesi sessizliği fark ettikleri için bugün son çırpınışlarını yapıyorlar. Buna gerek yok. Biz CHP’de değişimi sağlayacağız. CHP’de değişimden sonra sırada Türkiye’de değişim var. Derdimiz AK Parti iktidarını sonlandırmaktır. Türkiye’yi haramilerden kurtarmaktır. Ama bugünkü CHP yönetiminden de memnun olan AK Parti yönetimi var. 16 yıldır kazanan iktidar var. 16 yıldır kaybeden bir muhalefet var. Muhalefetin birini hapse atmışlar birini yanına çekmişler CHP’nin de bu haliyle kalmasını istiyorlar. Bizim buna itirazımız var. Biz Bakırköy’e, Kadıköy’e, Çankaya’ya hapsedilmiş bir parti olamayız. Biz Kastamonu’yu, Şanlıurfa’yı Erzurum’u istiyoruz. Barışmak, büyük şemsiye kurmak istiyoruz. 50+1’i almak istiyoruz. Bunu engellemek isteyenler CHP içinde de olacaktır. Hiç sorun değil. Gayet rahatım imza yağıyor şu anda odaya. Gerek duymuyorum. Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Adil şekilde yarışalım yeter. Sonucu da söyleyeyim 700’e yakın bir oyla genel başkan seçileceğim" şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU NEDEN 8 YILDIR BAŞARILI OLMADIĞININ İŞARETİDİR BU"

İnce, şunları kaydetti:

"Yeni imza lazımsa kaç tane lazımsa göndereyim onlara 15 dakika içinde. Eğer yetmiyorsa yürekleri varsa salona delegeleri toplasınlar delege kartlarını havaya kaldırın diye sorsunlar. Bakalım kaç tane imza varmış göreceğiz. Bunlar son çırpınışları olan MYK üyelerinin kifayetsiz muhterislerin Kılıçdaroğlu neden 8 yıldır başarılı olmadığının işaretidir bu. Böyle yeteneksiz insanlarla çalışırsın tabi ki başarılı olamazsın. Ben önce onları değiştireceğim sonra CHP’yi iktidar yapacağım."