İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnce, “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar, imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? ‘127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum’ dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.