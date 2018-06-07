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İncek Loft Ramazan Geceleri programlarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

İncek Loft Ramazan Geceleri programlarına devam ediyor. Yüzlerce kişinin katıldığı geçen haftaki ilk programın ardından Ramazan Geceleri’nin ikincisi 8 Haziran Cuma akşamı İncek Loft’da yapılacak.

İncek Loft Ramazan Geceleri programlarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

07 Haziran 2018 12:05

Herkese açık programda Firestorm Grubu ateş dans gösterisi, Ankara Modern Orkestrası konseri, özel gösteriler ve ücretsiz ikramlarla izleyiciler festival tadında bir Ramazan akşamı yaşarken, sürpriz hediyeleri de kazanma fırsatı yakalayacaklar.

İncek’te hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft projesi, kutsal Ramazan ayına özel hazırlanan etkinliklerle tüm Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor. Yüzlerce kişinin katıldığı geçen haftaki ilk programın ardından Ramazan Geceleri’nin ikincisi 8 Haziran Cuma akşamı İncek Loft’da yapılacak. İftardan hemen sonra başlayacak Ramazan Geceleri programına katılanlar özel gösteriler ve ücretsiz ikramlarla festival tadında Ramazan yaşarlarken, sürpriz hediyeleri de kazanma fırsatı yakalayacaklar.

Ateş Dans gösterisi yeniden sahnede 

Razaman Geceleri programı Öpücük Ağabey ile Çocuk Etkinliği’yle başlayacak. Geçen yılın en çok konuşulan etkinliklerinden Firestorm ateş dansı ve gösterisi Cuma akşamı yeniden izleyicilerle buluşacak. Grup, ateşle yaptıkları gösterilerle izleyicileri yeniden kendilerine hayran bırakacak.

Gecenin finalinde ise sahneye Ankara’nın köklü ve sevilen müzik gruplarından Ankara Modern Orkestrası çıkacak. Geniş bir yelpazede repertuvara sahip olan Şef Hakan Tavukçuoğlu yönetimindeki orkestra, birçok dilde dünya müziklerinin yanı sıra seslendirdiği eserlere farklı yorumlar katarak izleyicileri büyüleyecekler. İncek Loft meydanında yapılacak Ramazan Geceleri programında sokak satıcıları geleneksel kıyafetleri ile karşıladığı ziyaretçilere macun, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker ve çay-kahve ikramını ücretsiz olarak sunacaklar.

Ödüllü fotoğraf yarışmasına devam 

Bu yılki İncek Loft Ramazan Geceleri’nde ödüllü bir Instagram yarışması da düzenlenecek. Buna göre Instagram’da ‘@incekloft’ adresini takip ederek, Ramazan Geceleri programını '#İncekLofttaRamazanŞenliği' hashtagi ile beş arkadaşını etiketleyip fotoğraflarıyla en güzel anlatan katılımcı İncek Loft Big Chefs’te beş arkadaşıyla eşsiz bir akşam yemeği kazanma şansı yakalayacak. Kazanan İncek Loft’un '@incekloft' adresli Instagram sayfasından duyurulacak.  

 

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