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İnce'nin 'Gülen' iddialarına Bakanlık'tan açıklama

Adalet Bakanlığı, "CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

İncenin Gülen iddialarına Bakanlıktan açıklama

04 Haziran 2018 17:39

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan CHP heyetinin Bakanlığı ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.  

 

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