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İnceöz: FETÖ mensupları temizlendikçe...

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Devletin içerisinde yerleşmiş FETÖ mensupları temizlendikçe ihbarlar sağlıklı değerlendirilebiliyor ve netice alınabiliyor" dedi.

İnceöz: FETÖ mensupları temizlendikçe...

08 Ekim 2016 20:15

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, parti yönetimi ve hastane yöneticileri ile birlikte Aksaray Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Hastane acil servisi ve diğer servislerde yatan hastaları da ziyaret eden İnceöz, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, hasta ve yakınları ile sohbet etti. Hastane ziyareti sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Ankara’da yaşanan 2 canlı bombanın kendisini patlatması ve terör olaylarını değerlendirdi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 40 yıldır devlet içine sinsice yerleştiğini belirten İnceöz, 15 Temmuz gecesinden sonra başlayan temizliklerin ardından artık birçok terör olayının sağlıklı bir şekilde ortadan kaldırıldığını söyledi.

FETÖ/PDY’nin devlete yerleşmesi ile birlikte istihbaratın, ihbarların güvenilir olmayan ellere düştüğünü belirten İnceöz, devletin içine sinsice giren FETÖ/PDY’nin bu ihbarları değerlendirmediğini ve önlem almadığını açıkladı. İnceöz konuşmasına şu şekilde devam etti: “Biliyorsunuz sabah Ankara Valimizin de açıklaması oldu. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bakın, yaklaşık 40 yıldır devlet içerisinde bir yapılanmadan, haince, gizlice, sinsice yerleşmiş, devletin yanında, kafalarının arkasında hain planları olanları gördük. 15 Temmuz gecesi bunu hep birlikle gördük. Şimdi devletin içerisinde yerleşmiş FETÖ terör örgütünün mensupları arınmaya başladıkça görüyorsunuz, burada ihbarlar sağlıklı değerlendirilebiliyor ve netice alınabiliyor. Bugünkü patlamanın engellenmesi, kendilerini patlatmaları onun bir sonucudur. Yani devlet içindeki hain yapıdan, örgütlerden temizlendikçe alınan ihbarlar sağlıklı bir şekilde değerlendirilebiliyor. Eğer ki bu FETÖ terör örgütü devlet içinde 40 yıldır bu yapılanmayı gerçekleştirmemiş olmasaydı, geriye dönüp sardığımızda pek çok terör örgütünün eylemlerinin de önüne geçme imkanı olacaktı. Ama ne yazık ki ihbarlar bilinçli olarak engellenmiş, tedbir alınmamış. Olay engellemesi yapılmamış, hiçbir şey yapılmamış. Bugün anlaşılıyor ki bunları yapanlar o vatan hainleri. Bu ihbarları değerlendirmeyenler o vatan hainleri. Şimdi bakın ihbarları değerlendirdiğimizde de böyle sağlıklı sonuçlar alınabilmekte. Terör örgütü mensupları yakalanabilmekte. Daha büyük can kayıpları yaşanacak olayların engellenmesi de sağlanabilmekte. Bu anlamda şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Türkiye çok önemli süreçlerden geçmekte, Türkiye çok önemli mücadelelerden geçmekte. Adeta ikinci Kurtuluş Savaşını yaşadığımız dönemlerdeyiz. Bu topyekun bir varoluş ile yok oluş mücadelesidir. 79 milyonun vatan hainlerine karşı, bu vatan hainleri sadece FETÖ terör örgütü mü, elbette ki değil. DEAŞ’e karşı, PKK terör örgütüne karşı, pek çok terör örgütü, taşeronların arkasındakilere karşı da mücadele verdiğimiz bir dönemdeyiz. İstikbal mücadelesi veriyoruz. İstiklal mücadelesi veriyoruz ve ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, biz 15 Temmuz gecesi her birimiz canını ortaya koymuş, 251 şehit vermiş, 2 bine yakın yaralı, gazisi olan aziz milletimizin milletvekilleri olarak da bu can bu vatana fedadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleriyle, isterse toplu ittifak halinde saldırmaya devam etsinler. Bu azimli, kararlı mücadelemiz her bir yerden arındırılana kadar sonuna kadar devam edecektir. Bir canımız var, o da bu vatana feda. Emin olun ki terör örgütleri devletin içinden ayıklandıkça bunlara karşı da çok başarılı operasyonlar, olaylar engellenebilir hale gelmiştir. Mücadelemiz sürecek elbet, çünkü Türkiye’nin başka bir yolu yoktur. Bunu başarmak zorundayız. Bu aynı zamanda 79 milyonun da başarısı olacaktır.”

Etiketler: İlknur İnceöz


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