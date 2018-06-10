İnce’ye ’millet kıraathanesi’ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Muharrem İnce’nin daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa çağrılarını hatırlattı ve kendisine meydan okudu. Erdoğan, “Bay Muharrem sen eğer birinci çıkamazsan sen istifa edecek misin? Allah’ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz ister mi, istemez” dedi.

AK Parti’nin Denizli mitinginde konuşan Erdoğan, İnce’nin millet kıraathanesi eleştirilerine de tepki gösterdi. Erdoğan, “Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur, okuma evi. Bu kıraathanelerde kitaplar olacak Bay Muharrem. İnternet olacak, kek, çay, kahve de olacak Bay Muharrem. Gençlerimiz orada kitap okuyacaklar. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, senin gibi okey taşlarını sallamayacaklar” diye konuştu.