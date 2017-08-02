İncir çekirdeğini doldurdu

Ufak objelerin üzerine yazı yazma sanatı olan Gubari Sanatı ile ilgilenen 21 yaşındaki Ömer Faruk Tekin, Türkiye’nin en küçük tespihini yaptığını iddia etti.

Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Gubari Hat Sanatının yanında ufak objeler üzerine çalışmalar yaptığını belirterek, “En son çalışmam incir çekirdeği üzerine tespih yapmak. Bu şekildeki son çalışmamızı sizlere sunduk. Gubari Hat Sanatı ile ve mikro objeler üzerine çalışan 2-3 tane bildiğimiz üstad var. Bunların en meşhuru Üstad Necati Korkmaz, benim hiç görmediğim hocam diyebilirim. İnternetten onun yapmış olduğu sanatları takip ederek bir merak üzerine hobi olarak başladım ve bu şekilde geliştirdim. Bunun imalatı 15 gün sürdü, incirin çekirdeği çok hassas bir madde olduğu için mesela 10 tanesi kırılıyor 1 tanesini tutturabiliyorsun. Bu şekilde 33 tane habbe 15 gün kadar bir süre zarfı aldı. İncir çekirdeklerini yurt dışından getirttiğimiz özel, mikro ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzemelerle deldim” ifadesini kullandı.

“Ağırlığı 1 gramın altında”

Tespih hakkında bilgi veren Tekin, “Püskülü ile beraber 4 santimetre, sadece imamesinden 3 santimetre, her bir habbesi 1 milimetre geliyor, ağırlığı 1 gramın altında, santigrat olarak ölçülüyor. O da bir gramın yarısı hemen hemen 0.06 santigrat ağırlıkta yani 1 gram bile değil. Dünyanın bilmiyorum ama Türkiye’nin en küçük tespihi olduğunu iddia ediyorum. Hobi olarak bu sanata 2 sene önce başladım. İmkanlarım kısıtlı olduğu için daha da geliştirmek istiyorum. Sanatseverlerimize de sesleniyorum hobiye, sanata değer veren kıymetli bürokratlarımıza, iş adamlarımıza, koleksiyoncularımıza bize bu konuda destek verirlerse bu sanatımızı daha da geliştiririz. Ülkemizin kültürüne de gücümüz nispetinde bir katkımız olur diye düşünüyorum. Bir sonraki hedefim eğer sanatseverlerimizden bir destek görürsek bu incir çekirdeklerinin her birinin üzerine ‘Allah’ yazısını sığdırmak” şeklinde konuştu.

“Deneye yanıla böyle bir şey çıkardık ortaya”

Ailesinden de destek gördüğünü kaydeden Tekin, “İlk aşamada illaki bir yadırgama oluyor, incirin çekirdeğiyle uğraşmak abes görünüyor ama sanattan anlayanlar, sanata kıymet verenlerden çok olumlu tepkiler aldım. Diyorlar ya hani ‘İncirin çekirdeğini doldurmayacak bir şey’ en küçük aklıma o geldi, bakıyorsun tespih branşında çekirdeklerden, ağaçlardan yapılıyor mesela zeytin çekirdeği olur, farklı çekirdeklerden yapıldığı için ben de dedim ne olabilir bu kadar küçük? İncire bakarken incir çekirdeği aklıma geldi dedim yapabilir miyim? Böyle bir uğraşa başladım deneye yanıla böyle bir şey çıkardık ortaya” açıklamasını yaptı.

“2 bin, 2 bin 500’e kadar fiyat biçen koleksiyoncularımız oldu”

Guinness rekorlar kitabına başvurmak için öncülük eden bir sanatseverler çıkarsa başvurabileceğini söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koleksiyonculardan çok telefon geldi. Arkadaşlarım da sosyal medyaya fotoğraflarını koymuştu, tespih koleksiyoncularından telefonlar geldi, maddi olarak almak isteyenler var ama ben bunu biraz daha sergileyip, halkımıza sanatın kıymetini anlatmak için beklettim. Ama yine koleksiyoncularımızdan, sanata kıymet verenlerden görmek isteyen olursa kapımız sonuna kadar açık, onları da bekleriz. 2 bin, 2 bin 500’e kadar fiyat biçen koleksiyoncularımız oldu. Zaten Cumhurbaşkanımız da İstanbul’da tespih ve Hilye-i Şerif müzesi açtı. Devlet Bahçeli Bey’in de tespih koleksiyonuna merakını biliyoruz. Eğer böyle bir talepleri olursa, acizane bizi huzurlarına kabul ederlerse ziyaret ederiz inşallah, kendilerine de gösterir, takdim ederiz.”

Goncagül Özcan - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü