Aydın ve çevresindeki binlerce incir üreticisini umutlandıran prim desteği ile ilgili sorulara cevap veren Aydın Ticaret Odası AYTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, “İncire prim desteğinin en kısa sürede hayata geçeceğine inanıyoruz” dedi. Bilindiği gibi; Bu yıl 6 Ekim’de 9.’su yapılan Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında 365 oda ve borsanın yönetim kurulu ve meclis başkanlarının iştirakiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmişti. 9. Ticaret ve Sanayi Şura’sında incire özel teşvik verilmesi talebine özel bir teşvik uygulaması üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in açıklamasının arından İncir üreticisinin ümitleri yeşerdi. Aydın’da binlerce kişiyi ilgilendiren incire prim desteği ile ilgili süreç hakkındaki sorulara cevap veren AYTO Başkanı Hakan Ülken, “İncir deyince akla Aydın gelmektedir. Haklı olarak Aydınlı ve çevresindeki incir üreticilerimiz Sayın Bakanımızın açıklamalarının ardından büyük bir umut ve heyecanla uygulamanın hayata geçmesini bekliyor. Geçmişten bugüne ‘AYTO İstiyor’ talepleri içerisinde incire prim desteği verilmesi talebi yer alıyordu. TOBB’da yapılan Sanayi Ticaret Şurasında, Odalar Borsalar olarak Aydın ilinin taleplerinden biri olan incire prim destek teşviki verilmesi yönündeki talebimizi iletmiştik. Sayın Bakanımız Faruk Çelik konuyla ilgili özel bir çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Ben de bu ifadenin ardından bakanlık nezdinde konunun takibini sürdürmekteyim. Çalışmaların çok hızlı bir şekilde yürütüldüğünü biliyorum. Sayın Bakanımızın onaylarıyla en kısa sürede hayata geçeceği noktasında izlenime sahibim” dedi.

“Aydın ihracatının üçte biri incirden”

Gerek Aydın ekonomisi gerekse ülke ekonomisi bakımından incirin önemli bir yere sahip olduğunu belirten AYTO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, “Aydınımızın ihracatının yaklaşık 3’te 1’ne tekabül eden ve bir çok ailenin gelir kaynağı olan en kıymetli yöresel ürünümüz ve Avrupa Birliği tescili AYTO’ya ait olan incirimizin teşvik primi destek kapsamına alınması hepimizi mutlu edecektir. Bu uygulamanın kısa sürede hayata geçeceğine inanıyoruz ” diye konuştu.