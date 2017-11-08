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İncirli metrobüs durağında meydan dayağı

İncirli Metrobüs Durağında güvenlik görevlisiyle tartışıp tokat atan şahıs, önce güvenlik görevlisinden sonrada durağa girmeye çalışan bir vatandaştan meydan dayağı yedi. Hakaretler ederek saldırmaya devam eden öfkeli şahsın dayak yediği anlar ve vatandaşların sakinleştirme çabaları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İncirli metrobüs durağında meydan dayağı

08 Kasım 2017 11:11
İncirli metrobüs durağında meydan dayağı - Tıkla İzle

Bakırköy İncirli Metrobüs Durağında bulunan güvenlik görevlisiyle bir vatandaş arasında henüz belirlenemeyen neden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında güvenlik görevlisi ve vatandaşlar öfkeli şahsı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisinin uyarılarını dikkate almayarak hakaretler etmeye devam eden şahıs, bir süre sonra görevliye tokat attı. Tokat sonrasında sinirlerine hakim olamayarak şahsa tekmek tokat vuran güvenlik görevlisini çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Vatandaşlara hakaret eden öfkeli şahıs, ‘Ben ölmek istiyorum’ diyerek güvenlik görevlisinin üzerine doğru tekrardan gitmeye başladı. Bağırıp küfürler eden öfkeli şahsın turnikeye zarar verdiğini gören bir vatandaş, turnikeden şahsın üzerine atlayarak tekme tokat meydan dayağı attı. Yediği dayağa aldırış etmeyen öfkeli şahıs hakaretler ederek tehditler savurmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise durakta bekleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meydan dayağı kamerada

İncirli Metrobüs Durağında güvenlik görevlisi ve öfkeli bir vatandaş arasında yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir adamla güvenlik görevlisinin tartıştığı ve görevlinin vatandaşı gitmesi konusunda uyarılarda bulunduğu görülüyor. Görevli seni polise veririm, 6 ay yatarsın demesi üzere adamın görevliye tokat attığı ve görevlinin adamı tekme tokat dövdüğü anlar yer alıyor. Vatandaşların ayırma çalışmaları ve hakaret eden öfkeli gencin turnikeye zarar vermesi sonrası durağa girmeye çalışan bir vatandaştan da dayak yediği görülüyor. Daha sonra öfkeli şahıs bağırmaya ve hakaretler etmeye devam ettiği yer alıyor.

Etiketler: incirli, metrobüs durağı, meydan dayağı

 

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