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İncirlik Hava Üssü'nde grev

Türk Harb-İş Sendikası, toplu sözleşmede talep ettikleri yüzde 22'lik payda anlaşamadıkları gerekçesiyle örgütlü olduğu Adana, İzmir ve Ankara'daki yabancı askeri işletmelerde grev başlattı.

İncirlik Hava Üssünde grev

20 Ekim 2016 20:34

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, sendikasının şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Bozal, işverenin, çalışanların yarıdan fazlasını grev kapsamı dışında gösteren listesine itiraz ettiklerini ve mahkeme kararına göre 187 kişinin grev kapsamı dışında tutulduğunu aktardı. Bozal, yaşanabilir bir ücret için grevde olduklarını vurgulayarak, "Emeği, işyerlerini o kadar kutsayan insanlarız ki bugün burada grev kararı aldığımızı duyurmamıza rağmen işimizi yine aksatmadık, işimize yine devam ediyoruz. İşte biz buyuz. Bir taraftan iş mücadelesi derken bir taraftan da haklı mücadelemizi desteklemek için alanlara geldik” şeklinde konuştu.

Harb-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu yabancı askeri işletmelerin arasında İncirlik Hava Üssü de bulunuyor. 

Nuri Pir
 

Etiketler: grev


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