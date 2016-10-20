Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, sendikasının şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Bozal, işverenin, çalışanların yarıdan fazlasını grev kapsamı dışında gösteren listesine itiraz ettiklerini ve mahkeme kararına göre 187 kişinin grev kapsamı dışında tutulduğunu aktardı. Bozal, yaşanabilir bir ücret için grevde olduklarını vurgulayarak, "Emeği, işyerlerini o kadar kutsayan insanlarız ki bugün burada grev kararı aldığımızı duyurmamıza rağmen işimizi yine aksatmadık, işimize yine devam ediyoruz. İşte biz buyuz. Bir taraftan iş mücadelesi derken bir taraftan da haklı mücadelemizi desteklemek için alanlara geldik” şeklinde konuştu.

Harb-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu yabancı askeri işletmelerin arasında İncirlik Hava Üssü de bulunuyor.

Nuri Pir

