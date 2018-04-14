İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim



ABD, İngiltere ve Fransa gece saatlerinde Suriye’ye operasyon düzenledi. Operasyonun ardından gözler Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetlerinin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının konuşlu olduğu İncirlik hava üssüne çevrildi.

Üstte ise herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İncirlik Hava Üssü'ne 1 helikopter inerken, 1 SİHA kalkış yaptı. Ayrıca üste kargo ve tanker uçaklarının hazır beklediği görüldü.

Umutcan İşledici