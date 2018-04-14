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İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçlerinin gece saatlerinde Suriye’yi vurmasının ardından gözler Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne çevrildi. Üstten sadece bir SİHA kalkarken başka bir hareketlilik gözlenmedi. Tanker ve kargo uçaklarının hazır beklediği görüldü.

İncirlik Hava Üssünde sessizlik hakim

14 Nisan 2018 11:11


ABD, İngiltere ve Fransa gece saatlerinde Suriye’ye operasyon düzenledi. Operasyonun ardından gözler Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetlerinin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının konuşlu olduğu İncirlik hava üssüne çevrildi.
Üstte ise herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İncirlik Hava Üssü'ne 1 helikopter inerken, 1 SİHA kalkış yaptı. Ayrıca üste kargo ve tanker uçaklarının hazır beklediği görüldü.

Umutcan İşledici

Etiketler: incirlik hava üssü

 

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