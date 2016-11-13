Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli bazı askerlere yönelik soruşturmasını tamamladı.

İncirlik'te darbe girişimiyle ilgili sürecin planlayıcılarından olduğu ileri sürülen Bekir Ercan Van ile onun talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan savaş uçaklarına havada tanker uçakları ile yakıt ikmalinde bulundukları belirlenen filo komutanı ve pilotların da bulunduğu 20 askerle ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

20 asker, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "FETÖ/PDY silahlı örgütü kurmak ve üyesi olmak"la suçlanıyor.