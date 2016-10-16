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İndirim izdihamı

Siirt'te halı satan bir işyerinin "yüzde 50 indirimle kapatıyoruz" kampanyasına yoğun ilgi yaşandı.

İndirim izdihamı

16 Ekim 2016 14:31

Güres Caddesinde birkaç ay önce kampanya başlatan bir iş yerinin, bugün de "Yüzde 50 İndirimle Kapatıyoruz" diye kampanya başlattığını öğrenen vatandaşlar halı almak için işyeri önünde izdihama neden oldu. Bir adeti 70 ile 100 TL arasında satıldığı kampanya ilgi gösteren vatandaşlar, iş yeri önünde yoğunluğa neden oldu. Satışların başlamasıyla halı almak için adeta birbirleriyle yarışan erkek ve kadın müşteriler, ikişer üçer halı birden satın aldı. Satışlardan memnun olan işyeri sahibi, kampanya ile 6 metre karesi 70 liradan satılan halıların kısa sürede tükendiğini söyledi. 

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: izdiham, Siirt


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