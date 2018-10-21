İndirim yapana ödül

Enflasyonla mücadeleye destek veren üyelerin 22 Ekim'e kadar bildirilmesini isteyen TOBB, indirim yapanları ödüllendirilecek. TOBB kampanya ile ilgili çeşitli görseller de hazırladı. Kampanya görsellerinin elektronik ortamda veya bastırılarak üyelere iletilmesi ve görselleri kullanan üyelerin iş yeri fotoğraflarının temin edilmesi de istendi. Kampanyaya destek olunması için oda ve borsaların meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu toplantılarında kampanya hakkında bilgilendirme de yapılacak. Öte yandan kampanya hakkında oda ve borsaların yönetim kurulları tarafından basın toplantıları düzenlenecek. Oda ve borsa başkanları indirim yapan üyelerin iş yerlerine ziyarette bulunacak.

Kampanyaya ilişkin oda ve borsaların basında çıkan haberleri arşivlenecek. Oda ve borsalar sosyal medya hesaplarında yapılan bilgilendirme metinlerine ve kullanılan görsellere ilişkin kayıt tutacak. İndirim gerçekleştiren üyelerin önümüzdeki süreçlerde oda ve borsalar tarafından düzenlenecek ödül törenlerinde ödül alacaklar listelerine dâhil edilecek. TOBB, kampanya kapsamında istediği tüm kayıtların her hafta cuma günü kendisine gönderilmesini de talep etti.

Türkiye Gazetesi