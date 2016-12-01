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İndirimli altın ve pırlantalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Bir altın ve pırlanta firmasının İstanbul'da 7'ncisini düzenlediği Geleneksel Altın Çadır Günleri'ne vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Dört noktada eş zamanlı düzenlenen çadır günlerini 6 yılda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

İndirimli altın ve pırlantalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

01 Aralık 2016 12:25
İndirimli altın ve pırlantalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor - Tıkla İzle

Bir altın ve pırlanta firmasının İstanbul'da 7'ncisini düzenlediği Geleneksel Altın Çadır Günleri'ne vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul Yenibosna, Bağdat caddesi, Pendik ve Konya Meram’da açılan çadırlarda, 89 liradan 150 bin liraya kadar olan binlerce altın, pırlanta ve gümüş yüzük, kolye, bilezik, broş ve setler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ziyaretçiler sadece kendileri için değil çocuklarına, akrabalarına ya da arkadaşlarına hem hediye olarak alıyor hem de düğünler için şimdiden hazırlık yapıyor. 

4 Aralık Cumartesi günü sona erecek etkinlik, saat 08.30 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açık tutacak. 'Geleneksel Altın Çadır Günleri'nde 89 liradan başlayan fiyatlarla yüzük, kolye, küpe, broş, bilezik, bileklik, set, mini set olmak üzere on binlerce altın, pırlanta, gümüş ve çelik ürün alıcılarını bekliyor. Pırlanta kolye 399, tek taş yüzük 790 liraya satılıyor. 

Altına, pırlantaya, tek taş yüzüğe ve suyolu kolyelere talebin çok olduğunu söyleyen firmanın Ürün Yönetimi ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Öncel, “Çadırımızın en pahalı ürünü bu sene pırlanta setimiz mağaza fiyatı 216 bin lira çadıra özel fiyatı 150 bin lira. Başka bir ürünümüz mağaza fiyatı 178 bin lira çadırdaki fiyatı 128 bin lira. Çadırımızın en ucuz ürünü 14 karat altın yüzüğümüz fiyatı 89 lira. Pırlanta olarak en ucuz ürünümüz pırlanta sonsuzluk kolyemiz çadırda 399 lira mağaza fiyatı 1.290 liraydı. Tektaş yüzüklerde en ucuz ürünümüz 2.090 liradan düşürdüğümüz 0.18 karat 14 ayar tek taşımız 790 lira çadırımız özel fiyat” dedi. 

İşçilikten ciddi indirimler olduğunu hatta zararına satış yaptıklarını ifade eden Öncel, “Buraya gelen ziyaretçilerimiz yılbaşı hediyesi olarak alabiliyor, oğlu askerde düğün hazırlığı yaptığı için alıyor buna benzer pek çok hikaye oluyor. Altına, pırlantaya, tek taş yüzüğe ve suyolu kolyelere talep çok. Altının fiyatının yüksek olduğu bir dönemde işçilikten ciddi indirim yapıyoruz. Hatta zararına satışlar yapıyoruz. 2017 senesine hazırlığımız yeni kreasyonlar da çıkacak. Bu 7. çadırımız 200 bin insanla şuana kadar temas ettik” diye konuştu. 

Çadırda hediyelik ve yatırım amaçlı indirimli ürünlere yönelen vatandaşlar etkinlikten memnun olduklarını dile getirdiler. Vatandaşlar şunları kaydetti: "Eşim için yedi taş bir yüzük düşünüyordum. Fiyatları mukayese ettim. Kafamda bir fiyat vardı. Güzel bir indirim yapılmış eski fiyatı 2 bin lira civarında, 1200 lira da hediye çeki var. Araştırıyoruz bakalım. 

Fiyatlar iyi, altını çok severim, kendi tektaşımı kendim alacağım. Kızıma hediye kolye bakıyorum. Fiyatları gayet uygun, çadır günlerinden memnunum her türlü şeyi bulabiliyoruz". 

30 Kasım'da 6 yıldır etkinliğe katılan VIP müşterilere özel açılan çadır, bugünden itibaren 4 Aralık Cumartesi gününe kadar tüm vatandaşlara açık olacak. 

Gül Kaba - Ali Canberk Özbuğutu


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