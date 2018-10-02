İndirimli perde kavgasında ayağından vurulan engelli gençten düğün sitemi

22 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçirdiği trafik kazası yüzünden yüzde 47 engeli bulunan Hakan Susam, bir alışveriş merkezine geldikten sonra, indireme giren bir perdeyi önce inceledi ardından almak için kasaya doğru yöneldi. Kasanın yoğun olması nedeniyle bir süre içeride oyalanan Susam, dışarıya çıktığında kendine ayırdığı perdeyi, polis memuru A.K.'nin almak istemesiyle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Susam, polis A. K.'ye küfür etti, ardından tartışma kavgaya dönüştü. A. K. önce Susam'ın elinden perdeyi almaya çalıştı ardından gencin üzerine saldırarak dövmeye başladı. Susam ise kendisini otomobilden aldığı testereyle savunmaya başladı.

Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olayın 10 gün sonrası ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Susam'ın perdeyi almak istemesi üzerine ikili arasında tartışma ve kavga görüntüleri ile polis memuru A. K.'nin Susam'ı dövmesi yer alıyor. Görüntülerde, kavga esnasındaysa Susam'ın testereyle polis memuru A. K.'ye saldırması ve bunun üzerine A. K.'nin silahını çıkartarak Susam'ın ayağından vurması yer alıyor.

“3 santim kısa olan bacağıma ateş etti”

Olay öncesi evlilik hazırlıkları için nişanlısıyla birlikte perde almaya gittiklerini anlatan Hakan Susam, olay anını ise şu sözlerle anlattı:

“Perdeyi beğendik aldık, ödeme için içeriye girmiştim kasada müşteri vardı. Nişanlım perdeyi başkasının aldığını söyledi, ben de dışarı çıkıp, ‘Ağabey bunları ben alacağım' dedim. ‘O da fişini göster' dedi. Fişini kestirmediğimiz için önce tartışmaya girdik. O sırada beni darp etmeye başladı. Küfür kesinlikle etmedim. Bırak bunları ben aldım deyip sert bir şekilde çektim. Vurmaya başladı, darp etti. Babam yakındı ve geldi. Ben arabadan o anda elime ne geçtiyse kendimi korumak için aldım. Şahıs babamı görünce bekleyin geliyorum demeye başladı. Silah ateş ede ede geldi. Yüzde 47 engelliyim. Her yerimde platin var. Bacağımda 3 santim kısalık var. Oraya ateş etti.”

“Düğünümde oynayamayan damat olarak tarihe geçeceğim”

29 Ekim'de evlilik hazırlıkları yaptıklarını belirten Susam, “Evin perde öcülerini almıştık nişanlımla beraber. 29 Ekim'de düğünüm var Antalya'da. Hastanede 6 hafta üstüne basamayacaksın dediler. Davetiyelerimden tutun, önceden her şeyi ayarlamıştık. Büyük ihtimal düğünümde oynamayan damat olarak tarihe geçeceğim” ifadelerini kaydetti.

“Niye dövdün benim çocuğumu?”

Gelinin haber vermesi üzerine işini bırakıp oğlunun yanına gittiğini belirten baba Şahin Susam ise, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Beyefendi niye dövdün çocuğumu?' diye, 3 kere sordum. ‘Ben döverim' dedi. Polis olduğunu bilmiyoruz. Normal sivil bir vatandaştı. O anda orada ufak sopa gibi şeyle saldırmaya başladı. Benim de elime boru geçti, oğlumda ufak bir testere aldı. Tabi bunları görünce ‘Bekleyin geliyorum' diyerek karşı taraftaki evinden silahının getirilmesini istendi. Ardından silahı evinden almasıyla birlikte gelir gelmez bir film gibi oğlumun ayaklarına ateş etmeye başladı. Bana yasladı silahı ‘vurayım mı sizi' diye. Ardından koltuğumun altından ateş etti boşa. En son boğuşma anında benim özürlü oğlumun ayağına getirdi ve bilinçli bir şekilde ayağına ateş etti. Sonra ‘Hadi şimdi polisi çağırabilirsiniz, ben adamı böyle vururum' dedi.”

“Biz bu çocuğu 2 senede zor ayağı kaldırdık”

Şahin Susam, oğlunun yüzde 47 engelli olduğuna dikkat çekerek, “Tek üzüldüğüm şey benim oğlumun orada vurulması oldu. Tamam tartışmışsın, dövmüşsün, güzel, efendice dese ki şöyle oldu bir şey demeyeceğiz, kurşun sıkması çok ağır oldu. Yüzde 47 engelli bir çocuk. Biz bu çocuğu 2 senede çok zor ayağa kaldırdık” diye konuştu.

Suat Metin - Sabri Çağlar

