Bartın kent merkezinde hizmete giren mağazada açılışa özel indirim kampanyası yapıldı. İndirimi duyan vatandaşlar açılış öncesi kapı önüne akın etti. Mağazanın açılması ile birlikte vatandaşlar adeta birbirleri ile yarıştı. Zaman zaman yoğunluk sebebiyle izdiham yaşandı. Mağaza Sahibi Serhat Uygur, Marmara bölgesinde 5 tane mağaza açtıklarını ifade ederek, "Bu 6. şubemiz. Her mağazamızın açılışında vatandaşlar geliyor" dedi.

Tüm ürünlerde, 'Ne alırsan 5 TL' kampanyasını duyan vatandaşlar, mağaza çalışanlarına da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, reyonlardaki ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Mustafa Kurt

