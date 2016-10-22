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İndirimli ürün alabilmek için birbirlerini ezdiler

Bartın'da, ev ürünlerinin satıldığı mağazanın açılışında yapılan indirim izdihama yol açtı.


22 Ekim 2016 19:20

Bartın kent merkezinde hizmete giren mağazada açılışa özel indirim kampanyası yapıldı. İndirimi duyan vatandaşlar açılış öncesi kapı önüne akın etti. Mağazanın açılması ile birlikte vatandaşlar adeta birbirleri ile yarıştı. Zaman zaman yoğunluk sebebiyle izdiham yaşandı. Mağaza Sahibi Serhat Uygur, Marmara bölgesinde 5 tane mağaza açtıklarını ifade ederek, "Bu 6. şubemiz. Her mağazamızın açılışında vatandaşlar geliyor" dedi.
Tüm ürünlerde, 'Ne alırsan 5 TL' kampanyasını duyan vatandaşlar, mağaza çalışanlarına da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, reyonlardaki ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarıştı. 

Mustafa Kurt
 

Etiketler: indirim


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