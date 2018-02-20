İnegöl Belediyespor Beşiktaş’a fırsat vermedi

Salon: İnegöl
Hakemler: Ali İhsan Gözü xxx, Ali Bağde xxx
İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu xxx, Gökhan Çatal xxx, Gazmend Husaj xxx, Mehmet Almaz xxx, Niels Klapwijk xxx, Mustafa Kırcı xxx, (Berkay Bayraktar (L) xxx), Siarhei Antanovic x, Anıl Tokat x),
Beşiktaş: Muhammet Delibaş xx, Ahmet Tümer xxx, Mithat Uykan x, Batuhan Avcı xx, Muhammet Arslan xx, Onur Soydan xx, Oguzhan Altıntaş (L) x, Murat Uc (L) Ahmet Boz x, Alican İlker Çakır x, Baran Yılmaz x, Serhat Baş x,
Setler: 25-14, 25-12, 25-16
Süre: 60 dakika (19, 20, 21 )
Salih Bakıcı