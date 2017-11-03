İnegöl yeni başkanını seçiyor

Bu ismin belirlenmesi amacıyla İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonu’nda yapılan temayül yoklamasında, AK Parti İnegöl İlçe yönetimi, Kadın Kolları Teşkilatı, Gençlik Kolları Teşkilatı ve belediye meclis üyelerinden oluşan 113 üyeden 103’ü oy kullandı. Oylama neticesi AK Parti Genel Merkezine gönderilecek ve çıkan sonuca göre ise İnegöl Belediyesinin yeni Başkan adayı belirlenecek.

4 isim geçiyor

İnegöl Kent Müzesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya başkanlığında gerçekleştirilen temayülde 4 ayrı sandık kuruldu. AK Parti İlçe Yönetimi, meclis üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları olmak üzere üyeler 4 ayrı sandıkta oylarını kullandılar. AK Parti’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, AK Partili İnegöl Belediye Meclisi üyeleri Berat Ertopuz ve Nedim Bayram ile ilçe yöneticilerinden Mehmet Yurttutan’ın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya ve İl Başkanımız Ayhan Salman, temayül yoklamasında İnegöl'ü yalnız bırakmadılar, kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Alinur Aktaş başkanımızın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından bugün bu salonda İnegöl Belediye Başkanı kim olmalı sorusunun temayül yoklamasını yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a yeniden görevinde başarılar diliyor, ilçe temayül yoklamamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İSTİFA YOK

Basında ve sosyal medyada ilçe başkanlarının istifa edeceği yönündeki haberlere de cevap veren Demirel, “Böyle bir şey yok. Biz Genel Merkezimizin talimatıyla 2019 seçimlerine kadar görevimizi sürdüreceğiz. Haberler asılsızdır” dedi.

Emir Sultan’da Namazımızı Kıldık

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Hepinizin bildiği gibi dün akşam resmi olarak ilan edilip, meclisin de onaylaması ile belediye başkanı unvanını aldık. İnegöl’de muhteşem bir kalabalık ile beni karşıladınız. 4 bin 984 günlük bu aşk bu azim bitmedi. Bana misafir muamelesi yapmayın. Biz Bursa merkezli olarak devam edeceğiz çalışmalarımıza. Allah hepimizi hayırlarla karşılaştırsın. Sabah Emir Sultan’da namazımızı kıldık. Akabinde dualar ettik. Orhangazi, Osmangazi’yi ziyaret ettik ve bismillah dedik” dedi.

El Birliği ile Çalışmalarına Devam Edecek

Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “AK Parti’nin yerel yöneticilik felsefesi, halkı dinlemek, onların sesine kulak vermek. Birazdan oylarınızı kullanarak temayül sürecine katkı vereceksiniz. Şunu net söylemek istiyorum, bu yapılan temayüllerin, araştırmaların hiçbiri boşuna değil. Biri bizi gözetliyor. Sakın verdiğiniz oyun boşuna olduğunu düşünmeyin. Ona göre yol haritası belirleniyor. İnşallah bir kardeşimiz bundan sonra el birliği ile çalışmalarına devam edecek. İnşallah Bursa’nın bundan sonra 17 ilçesini düşüneceğiz. Bursa bir marka şehir. 17 ilçeyi de marka yapmak yolunda çalışacağız. Bursa bir Türkiye mozaiği. Birçok yapacağımız işler var. Bu işleri yaparken halktan kopmadan, onlarla birlikte güzel işlere imza atacağız. İnegöl duruşu ile her zaman örnek olmuştur. Belediye Başkanı ile teşkilatı ile Bu dava kutlu bir dava. Buradaki arkadaşlarımız hepsi bunu biliyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum”.

Temayül Yoklamasının Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’da “Burası değerli bir teşkilat. Her zaman seçimlerde AK Parti’ye destek olan bir teşkilat. İyi ki varsınız. Bu gün 3 Kasım. AK Parti’den önceki ve sonraki dönemleri en güzel bir şekilde burada anlatılacağına inanıyorum. Liderimizin arkasında olmaya devam edersek, nice 15 yılları göreceğimize inanıyorum. Kısa bir süre önce belediye başkanlığı sürecini hep beraber yaşadık. Partimiz istişare kültürü ile temayül ile verimli bir şekilde başkanlarımızı değerlendirdi ve o makama Alinur Aktaş’ı layık gördü. Bizler de o koltuğa oturmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ben önceki başkanımız Recep Altepe’ye de teşekkür ediyorum. AK Parti camiası içerisindeki tüm başkanlarımız, teşkilatımız, üzerine düşenleri yerine getirecekler. Güçlü bir Türkiye olma yolunda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Temayül yoklamasının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bu Şehre Kim Bir Çivi Çakmışsa Teşekkür Ediyoruz”

Son olarak konuşan Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Dün Hakkari Şemdinli’de, bugün Diyarbakır’da şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Siyaset bu vatanı yüceltmek için bir gayrettir. Kim ki buna katkıda bulunursa şehitlerimiz bizden razı olacaklar. Bu şehre kim bir çivi çakmışsa teşekkür ediyoruz. Siyaset iki kelime, biri vizyon diğeri vefa. Allah bunları gerçekleştirmeyi nasip etsin. Arkadaşımız büyükşehir belediye başkanı oldu. Bayağı da yakışıklı arkadaş. Alinur Bey’e Allah kolaylık versin. Sizler seçildiği için seviniyorsunuz. Ama arkasında yüzbinlere değil, artık milyonlara hizmet edecek artık” diye konuştu.

İnegöl’de Temayül Yapacağız

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi İnegöl’de temayül yapacağız. Kim en iyi bu işi yaparsa, o noktada bize yardımcı olun. Tek oy hakkınız olacak. Niye buna ihtiyaç duyduk? Mart 2019’da Türkiye’de seçimler yapılacak. Yerel yönetimlerde millet bizden değişiklik talep ediyor. Daha güzel hizmetler talep ediyor. Biz Van’ı yeniden inşa ettik ama Van’da kaybettik. Hizmet yeterli değil, gönüle dokunmak gerekir. Bu şehrin vicdanı olmuş insanlara hürmet gösterip, dua alınması gerekiyor”

“Cumhurbaşkanımızın sizlere selamları var. Yarın akşam kanaatlerinizi Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Şimdiden söylüyorum; bu partide makam vazgeçilmez değildir. Bizlere emanettir” ifadesini kullanan Kaya, “Duamız, benden daha iyi biri varsa Allah ona nasip etsin. Millete hizmet etmek için bakan, başbakan olmaya gerek yok. Onun için esas olan Allah’ın rızasını kazanmak, milletimizin gönlü kazanmak. Herkes bir partiye oy veriyor. Diğerlerine değil de neden bizim partimize oy veriliyor? AK Parti’nin liderinden dolayı Ak Parti’ye oy veriyor. Alın Erdoğan’ı AK Parti kalmaz. Liderimize sahip çıkacağız. Bu ülke için yeni umutlar yeşerteceğiz. Temayülün hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oy vermeye işlemine geçildi.

Salih Bakıcı

