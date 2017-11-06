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İnegöl'de Aktaş'ın koltuğuna oturacak isim belli oldu

Recep Altepe’nin istifasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Alinur Aktaş’tan boşalan İnegöl Belediye Başkanlığı için adı geçen ve temayül yoklamasında önde çıkarak Ankara’ya davet edilen iki isimden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

İnegölde Aktaşın koltuğuna oturacak isim belli oldu

06 Kasım 2017 20:07

AK Parti Genel Merkezindeki görüşmenin ardından iki aday, il ve ilçe başkanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından AK Parti’nin İnegöl Belediye Başkan Adayı, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban olarak belirlendi. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından İnegöl Belediye Başkanı adayının yarın kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Alper Taban'ın AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı tarafından yapılan temayül yoklamasında birinci çıktığı belirtildi. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: Recep Altepe

 

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