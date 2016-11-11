9 Kasımda düzenlenen operasyonla kapatılan İnegöl Eğitim Sevenler Derneği (İNESDER) Başkanı öğretmen Metin K. ve dernek yönetim kurulu üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde ise İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda FETÖ terör örgütü üyelerinin haberleşme amacıyla kullandığı Bylook kullanıcısı oldukları tespit edilen 9 öğretmenden 7´si yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan iki öğretmen ise aranıyor. İki gün içerisinde yapılan operasyonlarda 5´i Jandarma Komutanlığı, 7´si İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde olmak üzere toplam 12 kişinin sorguları sürüyor.

Öte yandan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi C.B., İnegöl-Bursa karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı.

10 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan adliye zabıt katibi İ.K. ile A.Ö. ve Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi C.B. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Salih Bakıcı