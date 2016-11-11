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İnegöl’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında iki gün içerisinde jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 12 öğretmen, 2 zabıt katibi ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Öte yandan 10 günden beri gözaltında olan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İnegölde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 Kasım 2016 17:49

9 Kasımda düzenlenen operasyonla kapatılan İnegöl Eğitim Sevenler Derneği (İNESDER) Başkanı öğretmen Metin K. ve dernek yönetim kurulu üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde ise İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda FETÖ terör örgütü üyelerinin haberleşme amacıyla kullandığı Bylook kullanıcısı oldukları tespit edilen 9 öğretmenden 7´si yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan iki öğretmen ise aranıyor. İki gün içerisinde yapılan operasyonlarda 5´i Jandarma Komutanlığı, 7´si İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde olmak üzere toplam 12 kişinin sorguları sürüyor. 

Öte yandan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi C.B., İnegöl-Bursa karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alındı. 

10 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan adliye zabıt katibi İ.K. ile A.Ö. ve Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi C.B. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Salih Bakıcı


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