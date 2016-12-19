Edinilen bilgilere göre, mobilyacılar sanayi bölgesi Osmanbey caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nuri Kibaroğlu’na ait mobilya imalathanesinde başlayan yangın, kısa sürede alt kattaki mağazaya ve çevredeki işyerlerine sıçradı. Hızla yayılan alevler işyerinin arka kısmında bulunan işyerlerine ve apartmanlara sıçradı. İnegöl’deki bütün itfaiye araçları yangın bölgesine sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi alevleri kontrol altına almaya yetmedi. İnegöl’deki itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle Bursa merkez, Yenişehir ve Bozüyük’ten takviye itfaiye ekipleri istendi. Emniyet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın bölgesine sağlık ekipleri de sevk edildi.

İşyeri sahipleri ve izleyen vatandaşlar, saatler geçmesine rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan yangının gittikçe büyümesine ve suyu bittiği için müdahale edemeyen itfaiye ekiplerine tepki gösterdiler. Bursa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile alevler kontrol altına alınırken, Osmanbey caddesi, 1. Ay Sokak ve 1. Çayır sokaktaki 7 işyerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangının sıçrama ihtimali bulunan bitişikteki işyerleri sahipleri ve çalışanlar ise işyerlerinde bulunan malzemeleri kurtarabilmek için kendi canlarını tehlikeye attılar. Müdahale sırasında yıkılan duvar tehlike oluştururken, yangın yerine gelen işyeri sahipleri ve aileleri gözyaşlarını tutamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salih Bakıcı