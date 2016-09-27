İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar kapsamında, örgüt mensubu öğretmenler tarafından kurulduğu iddia edilerek Türkiye genelinde kapatılan Aktif-Sen’in İnegöl Temsilciliği kurucu Başkanı Hakan E. gözaltına alınmıştı.

Aynı zamanda, eski okul Müdürü olan ve görevden ihraç edilen Hakan E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öğleden sonra ise FETÖ mensubu oldukları iddiasıyla ikisi bayan 3 kişi daha adliyeye sevk edildiler. Abla oldukları iddia edilen E.Y. ve N.O. ile ağabey diye nitelendirilen A.Y., işlemlerin ardından emniyet ekiplerince adliyeye çıkarıldılar.

İkisi kadın 4 kişide mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Salih Bakıcı

