Akhisar Mahallesi'ne cumartesi gecesi plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen kişiler, pompalı tüfekle Lütfü Halioğlu'na ait berber dükkanına ateş açtı. Çevrede paniğin yaşandığı saldırıda berber Lütfü Halioğlu ile saç tıraşı olan Ahıska vatandaşı 43 yaşındaki Vahid Recepov, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırı sonrası Ahıskalılar ve doğu illerinden gelen vatandaşların oturduğu iki mahalle arasında gerginlik çıktı. Grupların toplanmalarının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bütün personel göreve çağrılırken, Bursa'dan çevik kuvvet ekibi ve TOMA aracı destek olarak geldi. Gruplar, gece saatlerinde emniyet ekiplerinin ikazları üzerine dağıldı. Dağılmak istemeyenlere ise müdahale edildi.

Kuaföre silahlı saldırı düzenleyen 3’ü kardeş toplam 4 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Saldırı şüphelileri 21 yaşındaki S.K., 19 yaşındaki A.K., 20 yaşındaki H.K. ve 23 yaşındaki G.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Salih Bakıcı