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İnegölspor ABD'nin en iyi 25 futbolcusundan birini transfer etti

ABD'de futbol altyapısını tamamlayan başarılı sol bek Kaanhan Gültoprak, İnegölspor'a transfer edilmesinin ardından ayağının tozuyla yeşil sahaya çıkma hazırlıklarına başladı. Gültoprak'ın ABD'deki yaşamı boyunca tek hayali ülkesinde futbolunu oynamak olmuş.

İnegölspor ABDnin en iyi 25 futbolcusundan birini transfer etti

27 Temmuz 2017 13:46

İnegölsporda kamp öncesi idmanlara çıkan başarılı sol bek Kaanhan Gültoprak, ABD'de almış olduğu futbol altyapısı ve futbol deneyimini İnegölspor'da daha çok pekiştirerek takımına faydalı bir futbolcu olmak için sıkı bir çalışma içine girdi. ABD'de 25 en iyi futbolcu arasına giren, bonservisi elinde olan 23 yaşındaki başarılı sol bek Kaanhan Gültoprak, İnegölspor'da idmanlara çıkmaya başladı. Gültoprak'ın ABD'deki yaşamı boyunca tek hayali ülkesinde futbolunu oynamak olduğu belirtildi.

ABD'de göz doldurmuştu

Kaanhan Gültoprak, 2008’den beri Nodamsa Akademide futbolda kariyer kazanma yolunda başarılı adımını ABD'de; Nodamsa Soccer Academy, Çula Vista Futbol Club ve Cal Stat Üniversite Los Angeles Mense Soccer takımlarında top koşturmuştu.

İnegölspor transferlere devam ediyor

Yapılan açıklamada, transfer çalışmalarına devam eden İnegölspor yönetimi, takım bütçesine uygun ve kulübe maksimum fayda sağlayacak futbolcuları kampa yetiştirmek için çalışmalara devam ederken, diğer yandan da gelecek vaat edecek oyuncuları bulma çalışması içinde olduğu kaydedildi. 


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