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İnek sahibinin gözü önünde su kuyusuna düştü

Eskişehir’de açık bırakılan bir kuyuya otlandığı sırada düşen inek uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

İnek sahibinin gözü önünde su kuyusuna düştü

12 Ağustos 2017 21:17

Alınan bilgiye göre, Çankaya Mahallesi’nde bulunan boş bir alanda sahibi tarafından otlatılan inek, üzeri açık bırakılan ve otla kapanmış su kuyusuna düştü.

İneğin vücudunun geniş olması kuyunun dibine inmesine engel oldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Eskişehir ekibi tarafından inek boynuna bağlanan halat yardımıyla kepçeyle kuyudan çıkarıldı. Serum bağlanan inek ayağa kalkamaması üzerine sahibi başında beklemeye başladı. Ardından inek sahibi tarafından kaldırılarak götürüldü. Olayı anlatan Muhammer Çalışan, “Otlarken küt düştü kuyuya. Otlarda dolayı kuyu görünmüyor. Ben de düşebilirdim. Düşen çocukta olabilirdi. Kepçe ile çıkardık” dedi. 

Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 

Etiketler: eskişehir, inek


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