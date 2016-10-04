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Infantino'dan yeni dünya kupası planlaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları’na 2026 itibariyle 48 takımın katılması yönünde bir plan yaptıklarını açıkladı.

Infantinodan yeni dünya kupası planlaması

04 Ekim 2016 17:42

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya yaptığı gezi sırasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

FIFA Başkanı Infantino yaptığı açıklamada, "FIFA'nın amacı Dünya Kupası'nı ve futbolu geliştirmek. Dünya Kupası bir turnuvadan çok daha fazla anlam içeriyor. Bu sosyal ve kültürel bir organizasyon. 48 takımlı Dünya Kupası için nihai karar ocak ayında yapılacak toplantıda alınacak. Bu tarz fikirler tartışarak en iyi karar belirlenir. Biz 2017 yılı içerisinde bu format değişikliği ile ilgili çalışmaları bitirmek istiyoruz" dedi.

FIFA'nın 13-14 Ekimde Zürih'de düzenleyeceği toplantıda Dünya Kupası'na katılacak takım sayısı ve ortaklaşa düzenlenmesi konuları görüşülecek. 

Etiketler: FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni dünya kupası planlaması, Zürih


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