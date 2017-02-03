Edinilen bilgiye göre, açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen çeşitli meslek gruplarına yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yürütülen soruşturmada cami imamı oldukları öğrenilen Refik A., Salim K., Musa Ö. ve Salim D. ile infaz koruma memuru M.A., Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen infaz koruma memuru M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cami imamı oldukları öğrenilen Refik A., Salim K., Musa Ö. ve Salim D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu