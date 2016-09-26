Öğle saatlerinde Suriyelilerin bulunduğu Nizip Konaklama Tesisi’ne gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, beraberindeki heyetle birlikte heyetle birlikte konteynır ve çadırları gezdi. Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta incelemelerde bulunan Bakan Johnson, buradaki çalışmalarla ilgili kendisine eşlik eden Türk yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat kamp içerisinde kalan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, daha sonra dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak konteynır kentten ayrıldı.