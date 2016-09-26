Diğer
Kategoriler

İngiliz Bakan mülteci kampında

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, beraberindeki heyetle birlikte Nizip mülteci kampını ziyaret etti.

İngiliz Bakan mülteci kampında

26 Eylül 2016 15:07
İngiliz Bakan mülteci kampında - Tıkla İzle

Öğle saatlerinde Suriyelilerin bulunduğu Nizip Konaklama Tesisi’ne gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, beraberindeki heyetle birlikte heyetle birlikte konteynır ve çadırları gezdi. Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta incelemelerde bulunan Bakan Johnson, buradaki çalışmalarla ilgili kendisine eşlik eden Türk yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat kamp içerisinde kalan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, daha sonra dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak konteynır kentten ayrıldı.

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!