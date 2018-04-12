Diğer
Kategoriler

İngiliz Donanmasına Suriye emri

İngiliz Donanmasına ait denizaltılar Suriye’ye gerçekleşecek olası bir müdahaleye hazırlık için füze atım menzili içine hareket etti.

İngiliz Donanmasına Suriye emri

12 Nisan 2018 00:30

İngiltere’de yayınlanan Daily Telegraph’ın haberine göre İngiliz Donanmasına ait denizaltıların Suriye’ye gerçekleşecek olası bir müdahaleye hazırlık için füze atım menzili içine hareket ettiği kaydedildi. Gazete emrin İngiltere Başbakanı Theresa May’den geldiğini ve bakanları olası bir müdahalede İngiltere’nin tutumunu tartışmak üzere görüşmeye çağırdığını bildirdi. May’in kabineden olası bir müdahalede ABD ile hareket için onay almasına kesin gözüyle bakılırken, son karardan evvel ABD ve Fransa ile tekrar görüşmelerin yapılacağı ifade edildi.
Cumartesi günü Suriye’de gerçekleşen kimyasal silah saldırısından sonra May “Bütün göstergeler Suriye rejiminin sorumlu olduğunu gösteriyor” demişti. 

Bölgede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve rejimin kimyasal silah kullanılması konusunda cezalandırılması ile ilgili hareket artarken, rejime bağlı hava ve kara güçleri muhtemel hedef olan üslerden ayrılıyor.
Gazetenin haberi ABD Başkanı Donald Trump’ın erken saatlerde attığı füze saldırısı için hazırlanın mesajından sonra geldi.

ABD, 2017’de Khan Sheikoun’da gerçekleşen sarin gazı saldırısı sonrası kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Tomahawk füzeleri ile Suriye rejimine saldırmıştı. 

Ayrıca, Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki filoya katılması için fırkateyn göndereceği kaydedildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç