İngiliz yayın kurumu BBC 1 televizyonunun sevilen programlarından ‘The Great British Bake Off’, Türk Baklavasının tarihini ve yapılışı anlatıldı. Türk tatlısı baklavanın yapılışı, Londra’daki Antepliler Baklava salonunda yapılan çekimlerle seyirciye tanıtıldı. Sunucu Mel Giedroys, baklavanın Osmanlı Sultanlarının tatlısı olduğunu anlattığı programda, Gaziantepli Baklavacı Ahmet Üstünsürmeli ve ekibiyle birlikte baklavayı yapıp servis etti. BBC One Televizyonun en popüler programlarından olan ‘The Great British Bake Off’, hamurlu yiyeceklerle uğraşanların yaptığı program. Çeşitli keklerin yapıldığı ve yarışmaların düzenlendiği program, yaptığı araştırmalar neticesinde İngiltere’deki en tanınmış baklava üreticisi olan Antepliler’i tespit ederek çekimlerini burada gerçekleştirdi.

“Artık İngiltere’de baklavayı bilmeyen yok diyebilirim”

Baklavanın tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Londra’daki Antepliler Baklava firmasının kurucusu Ahmet Murat Üstünsürmeli, “İngilizler ve diğer yabancıların baklavayı tanımasında tatil için Türkiye’yi tercih etmeleri önemli bir faktör. Londra’da her geçen gün sayıları artan Türk restoranlarında yapılan baklava ikramlarının Türkiye’nin tanıtılmasında büyük önem taşıyor. BBC ekibi baklava yapımını araştırarak benimle iletişime geçtiler. Artık İngiltere’de baklavayı bilmeyen yok diyebilirim. BBC’nin programında 10 milyon kişi baklavanın yapılışını ve hikayesini seyretti. Programda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultanların tatlısı olarak baklavanın yendiğini ve 700 yıllık bir tarihi geçmişi olduğunu anlattım. Bu izahatlarımla da eskiden oluşmuş ‘Greek Baklava’ veya ‘Arap Baklava’ hikayesi de sona erdi. Darısı yoğurdun başına. Türk yoğurdunun da ‘Greek’ patentinden kurtarılması gerekiyor” şeklinde konuştu

“Memleketimizi tanıtmak için bu işe girmiştim”

İngiltere’de 1993 yılında baklava üretimine başladığını vurgulayan Üstünsürmeli, “Ben İngiltere’de baklavayı tanıtmak için bu işe başladım. Para kazanmaktan öte bir hobim olarak bu işi yapıyorum. Gaziantepli olmamın da bunda büyük payı var. Doğduğum şehir Gaziantep deyince akla ilk gelen şey hiç şüphesiz baklavadır. Memleketimizi tanıtmak için bu işe girmiştim. Türk tatlı ve yemeklerinin yurtdışında iyi tanıtılması bizlere bağlı. Ne kadar başka ülkelere mal ederlerse etsinler, araştıranlar buluyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç