İngiliz kraliyet donanmasına ait gemi Boğaz’dan geçti

İngiliz Donanmasına ait 'HSM DUNCAN D37' borda numaralı gemi saat 19.30 sıralarında Sarıyer’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Boğazın serin sularından geçen gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine Sahil Güvenlik'e ait bir bot eşlik etti.