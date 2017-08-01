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İngiliz kraliyet donanmasına ait gemi Boğaz’dan geçti

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait 'HSM DUNCAN D37' borda numaralı gemi Karadeniz’den İstanbul’a girerek boğazdan Marmara Denizi’ne açıldı.

İngiliz kraliyet donanmasına ait gemi Boğazdan geçti

01 Ağustos 2017 20:37

İngiliz Donanmasına ait 'HSM DUNCAN D37' borda numaralı gemi saat 19.30 sıralarında Sarıyer’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Boğazın serin sularından geçen gemi Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine Sahil Güvenlik'e ait bir bot eşlik etti.  

Etiketler: İngiliz Kraliyet Donanması


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