Diyarbakır’a sabah saatlerinde gelen 3 İngiliz parlamenter ve beraberindeki heyet, teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği Sur ilçesine bağlı Tanışık köyünü ziyaret etti. Tanışık köyü muhtarı Bayram Yaman tarafından karşılanan heyet, daha sonra buradaki ailelerle görüştü. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Başkanı Dr. Turhan Özen tarafından organize edilen ziyarete, İşçi Partisi Milletvekili Graham Peter Jones, Liberal Demokrat Parti üyesi Merlene Emerson, Muhafazakar Parti Milletvekili Philip Hollobone, House Of Lord üyesi Qurban Hussain, 3 İngiliz gazeteci, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Yenişehir ilçe Başkanı Mürsel Kikizade de eşlik etti.

Burada ziyaretin önemine ilişkin açıklama yapan House Of Lord üyesi Qurban Hussain, bu köyde yaşanan terör saldırılarından haberi olduğu için buraya gelip terör olaylarında etkilenen ailelerle konuşup ve tanışmak istediğini söyledi. Hussain, “Olayların neden gerçekleştiğini öğrenmek istedim. Hiçbir terör örgütüne sempatim yok buna PKK da dahildir. Bunların hepsinin bitirilmesi gerekiyor. Bu köyde gerçekleşen terör saldırılarından etkilenen ailelerle konuştukça PKK’ya olan nefretim ve sinirim daha çok arttı. Türkiye devleti bu konuyu çözmek için çok çaba sarf etmelidir” dedi.

“Dışişleri komitesinde Türkiye’ye her şeyi aktaracağım”

Liberal Demokrat Parti üyesi Merlene Emerson ise, terör saldırısına maruz kalan ailelerle görüşmenin kendisini çok derinden etkilediğini ifade etti. Emerson, “İngiltere’ye döndüğümde Liberal Demokrat Parti’deki üyelere burada yaşananları anlatacağım. Ayrıca Dışişleri komitesinde Türkiye’ye her şeyi aktaracağım” diye konuştu.

“Elimizden geldiği kadarıyla gerçekleri anlatmalıyız”

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin İngiltere Başkanı Turhan Özen de, aralarında 3 parlamento üyesi ve 1 parti çalışanı ile 3 gazetecinin buraya geldiğini dile getirdi. Özen, “Bir gezi düzenledik. Türkiye’de PKK terörüyle ilgili olarak Suriye meselesiyle alakalı üzerine eklediği yük ve son zamanlarda 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi hakkında doğru bilgilendirmek amacıyla bunu yaptık. Bunun her daim devamını yapacağız. Çünkü Türkiye hakkında yurt dışında Türkiye aleyhtarı insanlar karalama propagandası yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla gerçekleri olduğu gibi anlatmalıyız. Bu çalışmalar önemlidir” şeklinde konuştu.

Heyet, terör mağduru ailelere başsağlığı diledikten sonra önce patlamanın yaşandığı yeri uzaktan gördü, ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. İnceleme ve ziyaretlerini tamamlayan heyet daha sonra köyden ayrıldı.



Burak Emek - Emrah Kızıl

