Diğer
Kategoriler

İngiliz parlamenterler Sur’u gezdi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Başkanı Dr. Turhan Özen’in organizasyonu ile Diyarbakır’a gelen İngiliz parlamenterler, tarihi Sur ilçesini gezdi.

İngiliz parlamenterler Suru gezdi

05 Ekim 2016 19:57

Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen İngiliz parlamenterler ve gazeteciler, ilk olarak teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği Sur ilçesine bağlı Tanışık köyünü ziyaret etti. Burada hayatını kaybedenlerin yakınları ile konuşan heyet, daha sonra tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müzesi’ne geldi. Müzeyi gezen İngiliz heyet, UNESCO’nun Dünya Kültürel Miraslar Listesi’ne aldığı Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Başkanı Dr. Turhan Özen, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin Almanya’dan, İngiltere’den ve diğer Avrupa ülkelerinden heyetleri Türkiye’ye getirdiğini söyledi. Özen, “Bunlar politikacılardan, oradaki kanaat önderlerinden ve gazetecilerden oluşuyor. Yurt dışında Türkiye’ye karşı büyük bir karalama propagandası var. Suriye’deki olaylar, PKK problemi yakın bir zamanda gerçekleşen ve burada taraf olan Türkiye aleyhtarı herkes çok yoğun bir karalama propagandası yapıyor. Bu insanlar da bu propagandaya maruz kalıyor ve kafalarında birçok soru işareti var. Onların bu kafalarındaki sorulara cevap olmak amacıyla davetler yapıyoruz ve buraya getirip kendi gözleri ile görmelerini sağlıyoruz. Halkla konuşmalarını, bu problemin sonucunda yaralanan, vefat eden yakınları olan, zarar gören insanlarla direkt konuşma imkanı bulsunlar. Aynı zamanda Suriye’deki problemin Türkiye üzerine yaptığı yükü ve Suriye’deki insanları Türkiye’de nasıl yaşadığı konusunda, PKK’nın Türkiye’ye verdiği zararı, Kürt halkına, Türk halkına, Türkiye’ye verdiği zararı ve barışın bir türlü olmamasının önündeki büyük bir engel oluşunu, darbenin Türkiye’ye ne kadar büyük bir zarar verdiğini anlatmaya çalışıyoruz. İngiltere’den de, diğer ülkelerden de heyet getirmeye devam edeceğiz. Bugün Tanışık köyündeki insanlarla konuştular. Orada PKK saldırısına maruz kalmış halk vardı. PKK yurt dışında çok bilinmiyor. Sanki Türk-Kürt savaşıymış gibi yansıtıyorlar. Aslında en büyük zararı Kürtler’in gördüğünü kendi kulakları ile işittikleri için halktan biraz şaşkınlık yaşadılar ve bunu daha iyi anlatmaları gerektiğini söylediler” dedi.

Etiketler: İngiliz parlamenterler, sur


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!