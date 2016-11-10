Uzmanlar geminin, Bab’ül Mendep boğazını korumak için bölgeye konuşlandırıldığını iddia etti. Konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Times gazetesi, HMS Daring sınıfı olarak bilinen Tip 45 destroyerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Son dönemlerde Yemen sahilinden 3 ABD savaş gemisi ve Birleşik Arap Emirliklerine ait bir geminin hedef alındığı kaydedildi. Saldırıların ise, Husiler tarafından İran kaynaklı füzeler kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bölgedeki deniz yolcuğu özgürlüğü taahhütlünün bir parçası olarak gemi durumsal farkındalık ve ticari nakliye için güvence sağladığını savundu.