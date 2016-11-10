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İngiliz savaş gemisi Yemen açıklarında demirledi

İngiliz savaş gemisinin gizlice Yemen sahil şeridine konuşlandırıldığı iddia edildi.

İngiliz savaş gemisi Yemen açıklarında demirledi

10 Kasım 2016 18:14

Uzmanlar geminin, Bab’ül Mendep boğazını korumak için bölgeye konuşlandırıldığını iddia etti. Konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Times gazetesi, HMS Daring sınıfı olarak bilinen Tip 45 destroyerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Son dönemlerde Yemen sahilinden 3 ABD savaş gemisi ve Birleşik Arap Emirliklerine ait bir geminin hedef alındığı kaydedildi. Saldırıların ise, Husiler tarafından İran kaynaklı füzeler kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bölgedeki deniz yolcuğu özgürlüğü taahhütlünün bir parçası olarak gemi durumsal farkındalık ve ticari nakliye için güvence sağladığını savundu.

Etiketler: İngiliz savaş gemisi, Yemen açıkları


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