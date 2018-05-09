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İngiliz turistlere Bodrum'da kapkaç şoku

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen 2 İngiliz turist yolda yürürken kapkaça uğradı. Turistlerin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler 200'e yakın güvenlik kamerasını izleyerek zanlıları kıskıvrak yakaladı.

İngiliz turistlere Bodrumda kapkaç şoku

09 Mayıs 2018 15:46
İngiliz turistlere Bodrum'da kapkaç şoku - Tıkla İzle

Gümbet Barlar Sokağı'nda eğlendikten sonra oteline dönen İngiliz turistlerin kapkaççılar tarafından çantaları çalındı. Sokak ortasında kapkaççılara direnen turistlere tornavida göstererek tehdit eden şahıslar daha sonra gözden kayboldu. Turistler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek zanlılardan şikayetçi oldu. Konuyu araştıran ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından yaklaşık 200 güvenlik kamerasını izledi. Şahısların A.K. ve N.E.E. olduğunu tespit eden ekipler, daha sonra kapkaççıların kaldıkları evlere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda İngiliz turistlerden birinin çantası bulundu. 

Emniyetteki sorgularının ardından 2 kapkaççı adliyeye sevk edildi.  

Eren Ayhan

 

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