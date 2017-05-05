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İngiliz uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

İngiliz havayolu şirketi British Airways’in Kahire-Londra seferini yapan yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İngiliz uçağı İstanbula acil iniş yaptı

05 Mayıs 2017 14:45

İngiliz havayolu şirketi British Airways’in Mısır’ın başkenti Kahire’den Londra’ya gitmek üzere havalanan Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağında yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Kabin ekiplerinin yaptığı ilk kontroller neticesinde rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunda iyileşme görülmeyince görevli personel konuyu pilota bildirdi. Bunun üzerine İstanbul’a inme kararı alan uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçerek iniş için izin istedi. Alınan onayla birlikte öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki rahatsızlanan yolcu, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İngiliz havayolu şirketine ait tarifeli uçak, yakıt ikmalinin ardından Londra’ya gitmek üzere yeniden havalandı.

Ferhat Yasak 


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