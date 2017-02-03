Diğer
Kategoriler

İngilizlerden Patara'ya büyük ilgi

Antalya’nın Kaş ilçesi’nde bulunan Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, Patara’yı İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen Londra Destinations Show’da tanıttı.

İngilizlerden Pataraya büyük ilgi

03 Şubat 2017 10:46

Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, İngiltere’nin Londra şehrinde 2-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen Londra Destinations Show turizm fuarına katıldı. Dernek adına Nadi Otlu, Arif Kılıcan, Süha Ekizoğlu, Bekir Kırca bölgenin tanıtımını gerçekleştirdi. İngilizlerin çok yoğun ilgi gösterdikleri fuar standında, dernek yetkilileri de bölge hakkında bilgiler vererek onları bölgeye davet ettiler.

Dernek adına organizasyonu gerçekleştiren Nadi Otlu, "Dernek olarak tüm turizm fuarlarında bölgemizi en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içindeyiz. Sezon öncesi tanıtım faaliyetlerimize hız verdik. Sezondan ümitliyiz. İngilizler bölgemizi çok seviyorlar standımız yoğun ilgi görüyor. Fuarda, Patara ve yöresini, Patara’daki tüm otel ve pansiyonları tanıtan bir broşür dağıtık. Broşürlerle Patara, Xanthos, Myra, Batık Kent, Simena Antik Kenti gibi tarihi yerleri tanıtıyoruz. Şimdiden rezervasyon sözlerini almaya başladık. Hatta bazı İngilizler online rezervasyon bile yaptı" dedi. 

Etiketler: ingilizler, Patara'ya büyük ilgi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!