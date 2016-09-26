AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Miroğlu, Türkiye’nin işgal edileceğini ve bu amaç doğrultusunda doğudaki bazı aşiretlerin borçlarının İngiliz istihbarat servisleri tarafından ödendiğine yönelik iddiaları hatırlatarak, aşiretlerin bağlılık duygusunun sorgulanmasının ve sorgulamaya yol açacak açıklamalar yapmanın, devletin milli kurumları içinde hiçbir üst düzey görevi olmayan insanların yapacağı bir şey olmadığını ifade etti. Miroğlu, şunları kaydetti:

“Aşiret, Kürt toplumunun Türkiye’de de, Irak’ta da, Suriye’de de, İran’da da en önemli toplumsal hakikatidir. Kürt aşiretlerinin banka borçlarını Türkiye’de İngilizler kapatıyor dediğiniz zaman, milyonlarca mensubu olan bir toplumsal yapıyı suçlamış oluyorsunuz ve bu iddianızı ispat etmekle mükellefsiniz. İngilizler hangi aşiretin borcunu ödemiştir? Daha dün mensupları suikaste uğrayıp, hayatını kaybeden ve binlerce korucusu olan Jırkiler’in mi? Ramanların, Mıhallemilerin, Omeryanlıların mı? Yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşireti Kureyşanlıların mı? bu iddiayı ortaya atan beyefendinin elindeki bilgi ve belgeleri açıklamasın bekliyoruz.”

Miroğlu, FETÖ’nün yaygınlaşıp, kök salmadığı bir toplumsal yapının Kürt ve Alevi toplumu olduğunun kaydederek, “Türkiye’nin ulusalcıları, eğer emperyalistlerle işbirliği yapanları arıyorlarsa, aşiretler içinde değil, başka yerde aramalıdırlar. Bu türden suçlamaların Kürt meselesini nereye getirdiğini herkes biliyor” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Umur Öztürk



