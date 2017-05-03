İngiltere, AB'ye 'boşanma faturasını' ödemeyecek

Birleşik Krallık’ta Haziran ayında yapılan Brexit oylamasında halk “AB’ye hayır” demişti. İngiltere Başbakanı Theresa May’in imzaladığı 6 sayfalık ihbar mektubunun 29 Mart’ta Brüksel’e ulaşmasının ardından İngiltere için Brexit süreci resmen başlamıştı.

Yaşanan gelişmelerde, AB’ye “boşanma faturası” olarak ne kadar ödeneceği merak konusu olmuştu. Financial Times gazetesinin, İngiltere’nin AB’ye 100 milyar euro ödemesi gerektiğine ilişkin haberinin ardından İngiltere Brexit Bakanı David Davis konuyla ilgili açıklama yaptı. Davis, İngiltere’nin yapması beklenen 100 milyar euro ödemeyi yapmayacağını ifade etti. İngiltere’de yayınlanan bir televizyon programında konuşan Davis, AB’nin istediğini değil yasal miktarı ödeyeceklerini ifade etti. İngiltere’nin “AB hak ve yükümlülüklerini” yerine getirdiğini kaydeden İngiliz Bakan, AB’nin “sert ve zoru” oynadığını sözlerine ekleyerek, henüz kendilerine bir rakam bildirilmediğini dile getirdi.

Müzakerelerin henüz başlamadığını dile getiren Davis, “Yalvaran kişiler değiliz. Bu müzakere, ne istiyorlarsa bıraktılar ve biz ne istiyorsak onu bıraktık” ifadelerini kullandı.

Çeşitli verilerin ortaya çıktığını kaydeden Davis, 100 milyar euroluk verinin kabul edilip edilmediğine ilişkin soruya ise, “100 milyar euro ödemeyeceğiz. Bunu usulüne uygun bir şekilde yapacağız. Sorumluluklarımızı ciddiyetle kabul ediyoruz. Yapmamız gerekenler detaylı olarak ele alınmalı” dedi.

AB ise, İngiltere’nin üyeliğinden kaynaklanan sorumluluklarını kabul etmesi konusunda ısrarcı. Daha önce yapılan açıklamalarda İngiltere’nin AB’ye 50-60 milyar euro ödemesi gerektiği ifade edilmişti.

AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, görüşmelere ilişkin ana esasları yayınlarken, bu ifadelerde maddi taleplerin yer almadığı belirtildi. Bir AB yetkilisi ise, nihai ödemeye ilişkin olası bir rakam söylemeyeceklerini dile getirdi.