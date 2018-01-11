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İngiltere Assange'a diplomatik statü vermeyi reddetti

İngiliz hükümeti, Ekvador hükümetinin Julian Assange’a diplomatik statü verilmesi talebini reddetti.

İngiltere Assangea diplomatik statü vermeyi reddetti

11 Ocak 2018 17:45

İngiltere, Ekvator hükümetinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a İngiltere’de diplomatik statü verilmesi talebini reddetti. İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin Assange'a İngiltere'de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini fakat bu talebin reddedildiği bildirildi. Açıklamada, sorunun çözüm yolunun Julian Assange'ın büyükelçiliği terk etmesi ve adaletle yüzleşmesi olduğu ve Ekvador’un bunu bildiği açıklamasında bulunuldu.

Julian Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge bölgesinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğince kendisine verilen bir odada yaşıyor. 

 

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