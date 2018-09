İngiltere Başbakanı May: 'AB, Brexit'e saygı göstermeli'

Avusturya'da AB Liderleri Gayriresmi Toplantısında Avrupalı Liderlerle görüştükten sonra ülkesine dönen İngiltere Başbakanı Theresa May, başkent Londra'daki başbakanlık ofisinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan May, AB liderlerinin İngiltere'nin planlarını reddetmeleri ve alternatif sunmamalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

“Anlaşmazlık, kötü bir anlaşmadan iyidir”

AB'ye meydan okuyan Başbakan May, “Referandumun sonuçlarından ne döneceğim ne bu ülkeyi dağıtacağım” dedi. “Bu süreç boyunca Avrupa'ya saygı göstermekten başka hiçbir şey yapmadım. İngiltere'de aynısını bekliyor, bu sürecin sonunda iyi bir ilişki buna bağlıdır” diyen May, Avrupalı liderlerin ikili ilişkileri saygısızlık yaparak tehlikeye attığına işaret etti. May, Kuzey İrlanda'nın ekonomik olarak İngiltere'den ayrı olmasını isteyen Avrupalı liderlerin referandum sonuçlarıyla dalga geçtiğini söyleyerek, “Anlaşmazlık, kötü bir anlaşmadan iyidir” diyerek geri adım atmayacağını tekrarladı.