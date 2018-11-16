İngiltere Başbakanı May, istifa eden 2 bakanının yerine yeni isimler atadı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile yaşadığı Brexit krizi sonucu kabinesinden istifa eden Brexit Bakanı ve Çalışma Bakanı yerine geçecek isimlerin kim olduğunu duyurdu. May'ın atamalarına göre Brexit Bakanlığı görevinden İstifa eden Dominic Raab'ın pozisyonuna Stephen Barclay getirilirken, Çalışma Bakanlığı görevinden İstifa eden Esther McVey yerine de eski İçişleri Bakanı Amber Rudd atandı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan İşçi Partisi üyesi Keir Starmer ise istifaların May'in Brexit konusundaki başarısızlığının göstergesi olduğunu belirterek, “Stephen Barclay'in atanması kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Brexit departmanındaki yeni yüzler bölünmüş hükümeti yeniden bir araya getiremeyecek” ifadelerini kullandı.