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İngiltere Başbakanı May, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, G7 Zirvesi için gittiği Quebec’te Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.

İngiltere Başbakanı May, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

08 Haziran 2018 21:09

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkeden oluşan G7 Grubu’nun Liderler Zirvesi Kanada’da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek. Quebec şehrinin Charlevoix kasabasında gerçekleşecek zirve için G7 Grubunun devlet başkanları Kanada’ya ulaşmaya başladılar. Kanada’ya ulaşan İngiltere Başbakanı Theresa May, G7 Zirvesi öncesi Quebec’te Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.

Trudeau, ikili görüşmede misafiri ve mevkidaşı Theresa May’e “Sizi görmekten her zaman memnuniyet duyuyorum. Çok yakın müttefikleriz, sadece ortak tarihimizden dolayı değil, hala dünyanın karşılaştığı problemleri aynı vizyonla somut yollardan çözüyoruz ve çözmeye devam edeceğimize inanıyorum” dedi. İngiltere Başbakanı May ise Trudeau’ya nezaketinden ötürü teşekkürlerini sunarak “Daha üretken görüşmeler yapacağımıza eminim. Daha geniş kapsamlı yapacağımız toplantılarda birlikte yapabileceğimiz şeyleri konuşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.  

 

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